<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

UniCredit aderisce alla Notte Europea dei Musei con l’apertura straordinaria della sua storica sede di Palazzo Magnani, in via Zamboni 20 a Bologna, sabato 23 maggio 2026, dalle ore 18 alle 22.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM (International Council of Museums), che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti l’opportunità di accedere a suggestivi luoghi d’arte e di cultura aperti fino a tarda serata, rientra nel programma della Notte Europea dei Musei 2026 coordinata dal Settore Musei Civici del Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna.

Sabato 23 maggio, dalle ore 18 alle 22, sarà quindi possibile visitare gratuitamente la ricca Quadreria, con importanti opere prevalentemente di scuola bolognese, dal Cinquecento al Novecento, e il prestigioso Salone dei Carracci: spazi di alto valore storico e artistico che accreditano Palazzo Magnani tra i principali punti di riferimento del patrimonio culturale cittadino.

L’apertura straordinaria di Palazzo Magnani rappresenta un’occasione di divulgazione culturale e conferma l’impegno di UniCredit nel rendere il proprio patrimonio sempre più accessibile a un pubblico ampio, contribuendo alla valorizzazione del territorio e della sua storia.

La banca ricorda che la Quadreria è visitabile nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 17, con ingresso gratuito.

Maggiori info sul sito: https://artcollection.unicredit.eu/it