Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è stato prorogato alle ore 14 del 27febbraio 2025, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 18 dicembre 2024.

Ricordiamo che a Sassuolo è possibile partecipare al bando per i 5 posti nella sede “Paggeriarte” per i progetti “Aiutare per crescere 2024” e “Comunità per la tutela dei beni culturali emiliani”, ed ad altrettanti 5 posti per operatori volontari di servizio civile universale nei 3 nidi comunali (“Parco”, “Sant’Agostino”, “San Carlo”) per il progetto “Aiutare per crescere 2024”.

Le domande di partecipazione, indirizzate direttamente al Comune di Sassuolo per il progetto “Aiutare per crescere”, devono essere inviate esclusivamente tramite PC , tablet e smartphone, entro le ore 14 del 27 febbraio 2025, all’indirizzo : https://domandaonline.serviziocivile.it .