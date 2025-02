Un nuovo episodio di violenza si è verificato nelle prime ore di ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Una donna, a seguito di abuso di farmaci antidepressivi, nel tentativo di allontanarsi dalla struttura, assumendo un comportamento aggressivo e poco collaborativo, colpiva con un pugno il volto dell’infermiera di turno, causandole lesioni giudicate guaribili in 28 giorni.

Il tempestivo intervento di altro personale sanitario e dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Emilia ha consentito di fermarla. La donna è stata quindi condotta in caserma. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emila hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una 46enne anagraficamente residente a Montecchio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto durante la notte del 17 febbraio.