Sono 10 le persone identificate, di cui tre segnalati quali assuntori di droghe, nel corso dei controlli della Polizia locale di Modena che si sono svolti durante tutto il pomeriggio di martedì 18 febbraio in alcune zone del centro storico della città.

I controlli, che si ripetono ormai in modo costante in aree oggetto di particolare attenzione, hanno visto impegnati operatori del Nucleo problematiche del territorio in abiti civili, l’Unità cinofila e operatori del Centro storico in divisa.

Sono iniziati nel primissimo pomeriggio presso l’Autostazione e i plessi scolastici in zona; alla Stazione delle corriere, in concomitanza con l’uscita da scuola, quindi, nei momenti di maggiore frequentazione di ragazzi, la Polizia locale è ogni giorno presente anche con il servizio antibullismo, periodicamente svolto con l’ausilio del cane antidroga.

Gli operatori si sono quindi spinti verso piazzale Primo Maggio, parco Novi Sad, largo Moro e viale Tassoni. Delle dieci persone identificate, sette delle quali a parco Novi Sad, gli altri in piazzale S. Agostino e Stazione delle corriere, tutti uomini tra i 20 e i 40 anni (due italiani, gli altri stranieri) tre sono state segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale.

In viale Tassoni un ragazzo è, invece, scappato per sfuggire agli agenti, probabilmente sbarazzandosi di un quantitativo di droga che il cane Pit ha però fiutato e individuato all’interno di una siepe: 20 grammi di hashish che la Polizia locale ha posto sotto sequestro.