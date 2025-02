Giovedì 20 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, istituita per legge quale riconoscimento dell’impegno degli operatori sanitari nella tutela della salute dei cittadini.

Nell’occasione la vicesindaca del Comune di Modena, assessora a Sanità e Servizi Francesca Maletti, anche in rappresentanza del sindaco Massimo Mezzetti, e il presidente della Provincia di Modena, nonché vicepresidente della Conferenza Socio Territoriale Sociale e Sanitaria Fabio Braglia, si recheranno presso i principali presidi sanitari locali per esprimere gratitudine e vicinanza a tutto il mondo della sanità.

“È questa l’occasione per ricordare quanto sia preziosa la scelta di chi ha deciso di mettere la cura e la salute di tutti al primo posto e per ringraziare tutto il personale delle professioni sanitarie, gli assistenti sociali e i volontari. Un sentimento di gratitudine – afferma la vicesindaca di Modena Francesca Maletti – che dobbiamo esprimere come amministratori, oltre che come cittadini, difendendo e tutelando medici, infermieri, assistenti sociosanitari e volontari, in qualsiasi presidio di cura siano impegnati, e salvaguardando la sanità pubblica”.

Facendo tappa al Policlinico e all’ospedale di Baggiovara, alla sede del 118 di Modena e all’Ospedale di Sassuolo Francesca Maletti e Fabio Braglia consegneranno in ciascuna sede una simbolica pergamena con un messaggio inequivocabile: “Grazie per il vostro lavoro!”, la stessa che l’assessora comunale alla Sanità porterà anche agli operatori dei tre Poli sociali della città.