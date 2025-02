Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 20, nell’ambito della stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, andrà in scena Foresto, con Enrico Castellani e Daniel Bongioanni, musiche live Giovanni Frison, regia Foresto.

Foresto, tratto da “La notte poco prima delle foreste” di Bernard-Marie Koltès, porta in scena un incontro tra lingue. Tra francese, italiano e dialetto. Tra lingua scritta e orale. Tra LIS e musica elettronica. Un attore, un performer LIS e un musicista danno vita a una creazione ibrida dove le differenze convivono. Le differenze attraversano la scrittura di Koltès e abitano la scena. Una sfida culturale per forgiare un teatro dove le differenze esplodano per potenziarsi a vicenda.

Lo spettacolo è accessibile alle persone cieche/ipovedenti e sorde. Durante lo spettacolo sarà presente il servizio di sopratitolazione e audiodescrizione in italiano. Le cuffie per l’audiodescrizione verranno fornite dal teatro, insieme alle informazioni per usufruire del servizio.

Il testo verrà recitato in LIS – lingua dei segni italiana e dialetto veronese.

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.