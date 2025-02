Martedì 18 febbraio, nella Sala Auditorium del Comune di Medicina, si è svolto l’incontro organizzato dalla La Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna per approfondire il loro ruolo negli attuali conflitti bellici e nel contesto della pace. Ha introdotto la serata la Delegata di Sede Locale, Silvia Marani, sono intervenuti la Delegata Principi e Valori di Bologna, Alessandra Lazzari, e l’ospite Ten. Col. Com. Carlo Cavazzoni del Corpo Militare di Croce Rossa.

L’evento, aperto alla cittadinanza, ha visto momenti di confronto e approfondimento attraverso racconti, filmati e testimonianze, evidenziando l’impegno della CRI a livello globale. Attualmente la CRI è presente in 191 Paesi, impegnata in numerosi fronti, tra cui la tutela dei civili e dei feriti negli conflitti in corso.

La Croce Rossa svolge un ruolo fondamentale sia in tempo di guerra che di pace, offrendo assistenza umanitaria e protezione alle persone vulnerabili. Durante i conflitti armati, è un simbolo di neutralità e imparzialità, garantendo che le vittime della guerra, siano soldati o civili, ricevano cure mediche senza discriminazioni. La Croce Rossa organizza ospedali da campo, distribuisce aiuti e si occupa dei prigionieri di guerra, rispettando i principi del diritto internazionale umanitario.

Anche in tempo di pace, la CRI continua a svolgere un lavoro cruciale, promuovendo la prevenzione delle malattie, offrendo aiuti in caso di catastrofi naturali e sensibilizzando sulle tematiche dei diritti umani. La sua missione è sempre finalizzato a migliorare la vita delle persone in difficoltà, sostenendo la solidarietà e il rispetto della dignità umana.

La Croce Rossa Italiana sede di Medicina è presente sul territorio da oltre 30 anni “tra la gente e per la gente”. Oggi conta con 44 volontarie e volontari che, ogni giorno, mettono a disposizione il proprio tempo per svolgere attività di supporto a favore della comunità.

Oltre alle attività in convenzione con gli Enti, svolgono attività di supporto con mezzi adeguati negli eventi pubblici celebrativi del territorio, garantendo un servizio di soccorso qualificato. Inoltre, è consolidata l’attività d’emergenza serale con l’ambulanza in convenzione con il 118.

Le volontarie e i volontari di Medicina sono coinvolti attivamente in diverse iniziative sociali, tra cui: il Caffè Solidale nel capoluogo e frazioni; il Centro Diurno; il Centro Giovanile Area Pasi; la Festa della Scuola; la Camminata della Salute e la Festa di Primavera.

Durante le alluvioni del 2023 e 2024 il loro contributo è stato fondamentale nell’accoglienza e nel sostegno agli sfollati collocati nel Centro Ca’ Nova, nonché nel trasferimento di persone allettate presso le CRA.

La Croce Rossa organizza corsi di formazione di Primo Soccorso, manovre salvavita e Fulld rivolti alle Associazioni, alla popolazione e agli studenti, con l’obiettivo di promuovere, prevenire e tutelare la salute delle persone.

La Delegata della CRI sede di Medicina, Silvia Marani, introducendo la serata ha evidenziato l’importante lavoro svolto sul territorio: «A Medicina, da oltre 30 anni siamo “tra la gente e per la gente” dedicando il nostro tempo a favore della comunità. Il nostro impegno è volto a promuovere, prevenire e tutelare la salute pubblica, attraverso l’apprendimento delle corrette norme di Primo Soccorso e l’uso del defibrillatore. Promuoviamo e sensibilizziamo la cultura del soccorso anche tra i giovani, uno stimolo peraltro che ci motiva a migliorarci costantemente. Crediamo fortemente nell’aiuto alle persone che si trovano in difficoltà».

«La serata ha rappresentato un’importante opportunità per scoprire anche un’altra dimensione di CRI oltre a quella che vediamo ogni giorno grazie al loro importante impegno sul territorio. Sul nostro territorio, infatti, le volontarie e i volontari si dedicano a numerose attività quotidiane, tra cui il servizio d’emergenza serale con l’ambulanza, il supporto alla popolazione in emergenza, la partecipazione alle iniziative sociali, i corsi alla popolazione e alle scuole, compreso l’importante Progetto 8-13 in partenza sabato in collaborazione con Medicivitas. Ringrazio la CRI sede Medicina che, con passione e dedizione, contribuisce a rendere più forte la nostra rete di solidarietà e supporto a favore della comunità» – dichiara Marco Brini, Assessore al Volontariato.