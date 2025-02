«Giornata con una grande partecipazione di tifosi e appassionati che ha richiesto la chiusura momentanea del cavalcavia e la regolazione continua del traffico a seguito delle prove in pista della nuova auto Ferrari con i due piloti. Dato il grande afflusso di persone in una giornata lavorativa dobbiamo però essere contenti che sia filato (quasi) tutto liscio. Ringrazio forze dell’ordine e polizia locale per il lavoro ordinato e puntuale».

Così il Sindaco di Fiorano Marco Biagini in coda alla giornata che ha visto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerck affrontare lo shakedown sul circuito cittadino: da una parte Biagini parla di «vetrina positiva per Fiorano che ha richiesto sforzo e concentrazione premiati da una giornata senza incidenti gravi», dall’altra stigmatizza il comportamento «di qualche tifoso che ha esagerato compiendo un’azione sbagliata e pericolosa. Il soggetto – aggiunge il sindaco – è stato identificato e verrà sanzionato come merita». Il riferimento di chi, per assicurarsi una visuale consona sul circuito, ha provveduto a ‘sfrondare’ alcuni alberi non è puramente casuale.