Sabato pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne di origine moldava, con cittadinanza italiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito dei controlli diretti alla prevenzione e repressione dei delitti in materia di sostanze stupefacenti disposti dalla Questura di concerto con la Procura della Repubblica reggiana.

Il giovane, con a carico diversi precedenti di polizia sempre in materia di sostanze stupefacenti, aveva allestito un mercato illecito particolarmente redditizio e, per evitare eventuali controlli e contenere le perdite, aveva nascosto la cocaina in diversi luoghi, come garage ed abitazioni tra Reggio Emilia e Cavriago, tutti nella sua disponibilità.

Gli agenti della Polizia di Stato, al termine delle perquisizioni che si sono protratte per diverse ore, hanno trovato e sequestrato più di 600 grammi di cocaina, di cui buona parte già suddivisa in dosi (ben 420 involucri pronti per essere messi in vendita da cui avrebbe potuto ricavare un profitto corrispondente a circa 36.000 euro). La vendita della sostanza tuttavia era già evidentemente iniziata, tant’è che sono stati sequestrati 7.500 euro in banconote da piccolo taglio.

Al termine delle formalità di rito il trentenne è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.