Oggi al Pala Gavagnin di Verona, i ragazzi del Cus Mo.Re hanno dato tutto sul campo contro il Cus Verona, ma non sono riusciti a portare a casa la vittoria. La partita, molto combattuta, si è conclusa con il punteggio di 3-2 (25-22; 15-25; 20-25; 25-24; 15-13) in favore dei padroni di casa.

Il match è stato un vero e proprio test di resistenza per entrambe le squadre, con scambi intensi e tesi fino all’ultimo punto. Dopo un avvio difficile, con il Cus Verona che si è aggiudicato il primo set 25-22, i ragazzi del Cus Mo.Re hanno reagito con forza, vincendo i successivi due set con punteggi di 25-15 e 25-20. La squadra di coach Tomasini sembrava aver preso il controllo della partita, ma nel quarto set i veneti sono riusciti a pareggiare i conti con un 25-24 molto combattuto, portando la gara al quinto set decisivo.

Il tie-break è stato un vero e proprio scontro fisico e psicologico, con le due squadre che si sono alternate nel comando. Alla fine, il Cus Verona è riuscito a chiudere il set 15-13, vincendo l’incontro e guadagnando un vantaggio importante nella serie.

Tabellino:

Cus Mo.Re: Orlando 9; Tamagnini 2; Grana 17; Leonelli; Agazzani 16; Battilani 10; Serafini 5; Zulli 5; Gozzi; Jendoubi 12; Morselli 2; Schiavoni L.

Allenatore: Tomasini, vice Iaia.

Cus Verona: Cristofaro L; Alessandro L2; Caliari 1; Solazzi 7; Tosi ne; Rancan 16; Cagiano 8; Bonizzato 25; Micheloni; Bisoglio; Artoni 9; Albertini 3.

Allenatore: Rocco Izabela.

Nonostante la sconfitta, il Cus Mo.Re ha dimostrato grande carattere e determinazione, lottando fino all’ultimo pallone. Il match è stato segnato da un’ottima prestazione individuale di Grana, autore di 17 punti, seguito da Agazzani (16) e Jendoubi (12), che hanno tenuto vivo l’entusiasmo della squadra. Tuttavia, la forza offensiva di Bonizzato (25 punti) e la solida difesa di Rancan (16) hanno permesso al Cus Verona di prevalere.

La sfida non è ancora finita, infatti la gara di ritorno si giocherà giovedì 13 marzo, quando i ragazzi del Cus Mo.Re avranno l’occasione di riscattarsi e provare a qualificarsi per le finali nazionali di Ancona. La squadra di coach Tomasini è pronta a dare il massimo per continuare il sogno dei Campionati Nazionali Universitari.

Sarà una partita cruciale, e il Cus Mo.Re dovrà sfruttare l’energia e l’esperienza accumulata in questa sfida per superare gli avversari e raggiungere l’obiettivo delle finali. Il supporto dei tifosi e la determinazione dei ragazzi potrebbero fare la differenza!