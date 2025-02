Si è concluso con successo un importante percorso di educazione stradale che ha coinvolto oltre 350 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Sant’Ilario d’Enza e delle scuole secondarie di Bagnolo in Piano. A coronamento di questo progetto, sono stati organizzati momenti di confronto dedicati ai genitori, per favorire un dialogo costruttivo e una restituzione dei contenuti appresi dai giovani nelle aule scolastiche.

I Dirigenti scolastici, in sinergia con i formatori della Polizia Stradale, hanno ritenuto fondamentale estendere il lavoro educativo alla sfera familiare. I genitori, invitati a partecipare sia in presenza presso gli istituti sia online, hanno accolto con entusiasmo questa opportunità, che ha rappresentato un momento prezioso per riflettere sul loro ruolo di modelli di comportamento per i propri figli.

Tra i temi affrontati durante gli incontri: l’uso consapevole del cellulare, con particolare attenzione alla nomofobia, una dipendenza emergente tra gli adolescenti; l’importanza del rispetto reciproco tra pedoni e veicoli durante l’attraversamento stradale; i rischi legati all’uso di dispositivi sonori, come le cuffie, durante la circolazione stradale; l’utilizzo delle cinture di sicurezza, anche nei sedili posteriori; l’impatto negativo dell’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti; l’uso corretto e consapevole dei social.

Questi incontri hanno evidenziato l’importanza che i genitori si propongano come validi esempi di comportamento, contribuendo a rendere più efficace l’apprendimento e la consapevolezza dei giovani riguardo la sicurezza stradale.

La collaborazione tra famiglia e scuola si conferma un pilastro imprescindibile per l’educazione e la crescita dei ragazzi. Tale partnership educativa, basata sulla condivisione di valori e su una collaborazione fattiva, permette di costruire un percorso comune per lo sviluppo delle nuove generazioni.

“È fondamentale educare i giovani alla sicurezza stradale, poiché sono il futuro della nostra comunità,” ha sottolineato la Dirigente dell’IC ‘Ezio Comparoni‘ “Insegnare loro a riconoscere i pericoli e a comportarsi in modo responsabile sulla strada può fare la differenza.”

Gli studenti hanno accolto con entusiasmo le attività proposte, ponendo domande e condividendo le proprie esperienze. “È stato interessante e utile, ora so come muovermi in sicurezza quando sono in strada”.

Particolarmente apprezzata l’attività di immaginare e produrre lettere per un amico che mette in atto comportamenti pericolosi, con l’intento di aiutarlo a capire il rischio, spingerlo a riflettere, favorendo così atteggiamenti di fiducia verso il mondo adulto.

Le riflessioni emerse, profonde e significative, costituiranno il materiale di partenza per sviluppi futuri. I docenti del Comparoni continueranno questo percorso con attività stimolo come la realizzazione di video, di brochure o di cartelloni pubblicitari per la cittadinanza da condividere con la comunità alla festa finale della scuola.

Dal canto suo, anche la Dirigente dell’I.C. di Sant’Ilario d’Enza ha sottolineato l’importanza di questi percorsi formativi che negli ultimi anni, grazie al progetto “Cittadinanza Attiva”, ha visto il coinvolgimento di centinaia di studenti sia della scuola primaria che secondaria di primo grado.

L’esperienza del progetto “Icaro” della Polizia Stradale, attivo da oltre 25 anni, testimonia quanto sia fondamentale sensibilizzare i giovani attraverso programmi educativi differenziati per fascia d’età. Obiettivo prioritario è promuovere il rispetto delle regole stradali, partendo dalla corretta percezione del pericolo e dalla conoscenza dei comportamenti virtuosi da adottare.

Famiglia, scuola e istituzioni, unite nel compito di formare cittadini responsabili, lavorano insieme per un futuro più sicuro sulle strade.