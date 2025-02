A marzo prenderà il via un nuovo percorso di formazione promosso dal Progetto Vesta, dedicato a coppie e singoli residenti nell’area metropolitana di Bologna, interessati ai percorsi di accoglienza in famiglia, affido di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e affiancamento di persone rifugiate accolte nel sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

Gli incontri si terranno da marzo, prevalentemente in orario serale (18-20, con un

appuntamento il sabato mattina) in spazi situati nella città di Bologna.

Al termine della formazione, ogni partecipante avrà modo di approfondire con l’équipe Vesta le proprie motivazioni e decidere se avviare un percorso di accoglienza o affiancamento.

Ogni partecipazione è modellata sulle disponibilità e le energie di ciascuno, in un approccio che valorizza l’ascolto reciproco.

Per candidarsi, è possibile compilare il modulo sul sito www.progettovesta.com o scrivere all’indirizzo mail info@progettovesta.com per ricevere maggiori informazioni.

Dal 2016, il Progetto Vesta offre a cittadini e cittadine la possibilità di aprire le proprie case e il proprio tempo a giovani migranti, accompagnandoli in un pezzo del loro percorso verso l’autonomia e la piena inclusione. L’affiancamento consente inoltre di condividere attività di socializzazione con ragazze e ragazzi ospitati nelle strutture del SAI, creando momenti di vicinanza e incontro sul territorio.

Vesta, parte integrante del Sistema SAI, è promosso dal Comune di Bologna con la collaborazione di Cooperativa Sociale CIDAS e di ASP Città di Bologna, e garantisce un accompagnamento costante a chi decide di prendere parte ai percorsi, grazie a un’équipe multidisciplinare di esperti del settore pubblico e privato sociale.

La formazione è un momento chiave per approfondire i temi della migrazione forzata, del

funzionamento del Sistema di accoglienza e dell’approccio antropologico basato su scambio e reciprocità nell’incontro con l’altro. Durante il corso, sarà possibile ascoltare testimonianze dirette di chi ha già partecipato ai percorsi, oltre a confrontarsi con l’équipe per costruire un clima di fiducia e collaborazione.

I numeri del progetto dal 2016

● 15 percorsi formativi attivati

● Oltre 200 cittadini formati

● Oltre 50 accoglienze attivate

● Oltre 40 affiancamenti di MSNA e Comunità avviati