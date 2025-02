Nelle serate del 19 e 20 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto servizi di controllo del territorio per prevenire furti e garantire la sicurezza nei centri abitati e nei parchi della provincia.

I militari hanno concentrato i controlli nel comune di Novi di Modena, identificando 73 persone, di cui 23 straniere, verificando 31 veicoli e ispezionando 2 esercizi pubblici.

A Sassuolo, i Carabinieri hanno arrestato un 44enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. L’uomo, condannato per furto in abitazione, rapina e ricettazione commessi tra il 2015 e il 2020, dovrà scontare una pena di 5 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione.

La sera successiva, i controlli si sono spostati nei centri di Concordia e San Possidonio, con verifiche dinamiche nelle aree più frequentate. Sono state identificate 43 persone, controllati 26 veicoli e ispezionati 3 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

A Modena, i Carabinieri hanno eseguito un altro ordine di carcerazione nei confronti di un 46enne, emesso dal Tribunale di Pesaro. L’uomo deve scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Modena.