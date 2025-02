Nella tarda serata di ieri, giovedì 20 febbraio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Borsellino a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto. Nello specifico, un passante segnalava alla Sala Operativa della Questura di aver notato, mentre transitava a piedi, la sagoma di un soggetto all’interno di un locale apparentemente chiuso.

Immediato l’intervento sul posto di una Volante che, effettivamente, appurava che all’interno dell’esercizio commerciale fosse ancora presente un soggetto, poi identificato per un 28enne di origine brasiliana già noto per diversi reati prevalentemente per reati contro il patrimonio.

Dopo aver provveduto a bloccare il soggetto, gli agenti riuscivano a ricostruire la vicenda. L’uomo, infatti, era riuscito ad entrare nel locale distruggendo una vetrata in più punti e guadagnando l’ingresso da una finestra a vasistas. Una volta dentro, però, il 28enne non trovava denaro o altro di suo interesse e decideva di consumare del cibo trovato all’interno dei frigoriferi, dopo averlo addirittura cucinato, fino a quando non veniva raggiunto da personale della Polizia di Stato.

Sulla base di quanto accaduto, il 28enne veniva trasportato presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e violazione di proprietà privata. L’uomo si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida.

L’attività in parola dimostra, ancora una volta, l’indispensabilità delle segnalazioni tempestive da parte della cittadinanza che spesso, come in questo caso, permettono alla Polizia di Stato di intervenire in tempo a tutela della comunità.