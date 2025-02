In seguito alla rottura di una tubatura alla Casa della Comunità di Carpi, sono proseguiti anche ieri pomeriggio e questa mattina gli interventi di ripristino degli ambienti allagati dall’acqua e dell’impianto elettrico. Pur non essendosi registrati danni gravi, nella giornata di domani – lunedì 24 febbraio – alcune attività della Casa della Comunità si trasferiranno temporaneamente in altre sedi per garantire la continuità assistenziale alla popolazione e il rispetto degli appuntamenti già in programma.

In particolare, le attività del consultorio si svolgeranno presso gli ambulatori di Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi (1° Piano), così come le attività dell’ufficio protesica si sposteranno presso i Poliambulatori al Ramazzini. Sempre domani, gli appuntamenti dell’infermieristica di comunità saranno garantiti nelle varie sedi territoriali. Non riceveranno al pubblico i medici di medicina generale, ma sarà garantita l’operatività della segreteria per le necessità degli assistiti. Per assicurare le visite, in caso di emergenze, è stata potenziata l’attività del Cau presso l’Ospedale.

Alla Casa della Comunità resterà comunque a disposizione del pubblico il punto accoglienza per fornire le informazioni necessarie ai cittadini. Non subirà interruzioni nemmeno la COT (Centrale Operativa Territoriale), che funzionerà regolarmente.