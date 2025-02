Una donna di 50 anni residente a Bologna, che nella mattinata di oggi in compagnia di un’amica stava passeggiando al Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno, mentre scendeva sul sentiero di Bregoli per poi imboccare il sentiero CAI 112B, è caduta a terra

procurandosi un doloroso trauma alla caviglia che non le ha consentito di rialzarsi. Erano circa le 9 quando l’amica ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Sul posto è stata inviata l’ambulanza del 118, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico

stazione Rocca di Badolo composta da quattro tecnici e da un infermiere, i Vigili del Fuoco che fanno decollare il loro elicottero dal Nucleo Volo presso l’Aeroporto Marconi.

La donna, raggiunta dalla squadra del CNSAS e dai Vigili del Fuoco, è stata valutata

dall’infermiere. Dopo l’immobilizzazione dell’arto dolorante, è stata posizionata sulla barella portantina e trasportata all’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’Ospedale Maggiore.