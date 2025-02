Dal cuneo fiscale ai bonus edilizi, dal regime forfettario ai finanziamenti per le imprese. Come ogni anno, Lapam Confartigianato organizza e propone approfondimenti per esaminare i contenuti della Legge di Bilancio. Il prossimo incontro promosso dall’associazione si svolgerà a Castelfranco Emilia ed è in programma lunedì 24 febbraio, a partire dalle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” in Piazza della Liberazione 5.

Relatori dell’appuntamento saranno Marcello Benassi, consulente fiscale Lapam Confartigianato, Nicola Boschetti, consulente area lavoro Lapam Confartigianato e Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il modulo presente sul sito www.lapam.eu.