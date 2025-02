Cresce il settore edile in provincia di Modena come attestato dai recenti dati diffusi dalla Cassa edile e affini di Modena che racchiude le aziende artigiane e le Pmi (associate a Cna, Lapam e Confapi, Legacoop e Confcooperative).

A dicembre 2024 gli operai registrati presso la Cassa edile e affini di Modena sono 4.704 lavoratori in aumento di 184 unità rispetto al dicembre 2023 (+4,07%). Il numero di ore lavorate (dicembre 2024) è di 6.259.832 in aumento di 126.191 ore rispetto al dicembre 2023 pari a +2,06%. La massa salari denunciata è di 73.897.672 euro in aumento di 2.647.991 euro pari a circa +3,72%.

“L’intero settore dell’edilizia rappresenta per la provincia di Modena un settore strategico e produce tra il 15-20% del Pil provinciale – commenta Rodolfo Ferraro segretario sindacato Fillea Cgil Modena – un settore che ha bisogno di massima attenzione per quanto riguarda il controllo di legalità, la regolare applicazione dei contratti e la regolarità degli appalti. In questo senso – spiega Ferraro – auspichiamo che il tavolo aperto per il rinnovo del contratto provinciale si chiuda proficuamente per dare risposte concrete alle tante lavoratrici e lavoratori in termini di salario, diritti e tutele. Un contratto che i lavoratori modenesi attendono da 2 anni!”