Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni di un circolo privato sito in via Tolara di Sotto ad Ozzano dell’Emilia, in quanto ha consentito lo svolgimento di una serata d’intrattenimento non autorizzata.

Nello specifico, nella serata tra il 15 e il 16 febbraio scorsi, durante un controllo da parte della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme ai militari del Comando Stazione Carabinieri di Ozzano dell’Emilia e alla Sezione Operativa della Compagnia di San Lazzaro di Savena, è stato appurato lo svolgimento di una festa alla quale stavano partecipando circa 150-200 persone. Durante il controllo, i poliziotti e i militari hanno constatato: circa una cinquantina di persone che stavano danzando su una pista da ballo grazie alla presenza di un impianto stereo con casse professionali; vari punti di somministrazione di bevande alcoliche e non; nessun tipo di controllo da parte dell’addetto alla sicurezza posto all’ingresso del locale che faceva entrare chiunque senza visionare alcun tipo di titolo associativo; la richiesta successiva di 25 euro a titolo ingresso; richiesta di compilare moduli associativi senza il rilascio di alcuna tessera e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.

Considerate le condotte abusive che qualificano l’attività più come esercizio pubblico (senza licenza) che come circolo privato, e considerato che le persone interrogate a campione non erano a conoscenza delle finalità del circolo, si è ritenuto che la condotta del proprietario, che ha gestito in maniera irregolare il locale, ha messo in pericolo l’incolumità fisica, la sicurezza e la moralità dei partecipanti. Lo stesso circolo nel 2020 fu gravato da sospensione per 10 giorni per fatti analoghi e per altri afferenti a risse.

Per tali motivi, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, con sospensione pari alla durata di 20 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la sicurezza, la salute e l’ordine pubblico.