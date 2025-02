Dopo la pausa invernale torna il Green Team Cavriago, il gruppo informale attivo da oltre 5 anni nella promozione di iniziative di pulizia del territorio e di promozione della sostenibilità, con 3 appuntamenti in marzo.

Il primo appuntamento aperto a tutti sarà domenica 2 marzo alle 11.00 con la pulizia del sagrato e della piazza in collaborazione con l’oratorio “Gran Pino” mentre sabato 15 marzo alle ore 15.30 è prevista la pulizia della zona del parco dello sport in collaborazione con l’Associazione CISV (Children’s International Summer Villages) di Reggio Emilia

“Ormai da qualche anno stiamo intessendo proficue relazioni con realtà del territorio affinché questi momenti di pulizia abbiano una duplice valenza: educazione ambientale ma anche coinvolgimento dei membri delle varie associazioni che si affiancano, di volta in volta, al Green Team”. Commenta Francesca Pedroni, volontaria da anni attiva nel Green Team.

Il Green Team organizza iniziative dedicate alle aziende come momenti di formazione e Team Building, è il caso dello scatolificio Me-Cart i cui lavoratori e lavoratrici saranno impegnati domenica 16 marzo nella pulizia di un quartiere di Cavriago e del Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” i cui studenti puliscono ogni mercoledì il parcheggio e le aree limitrofe alla scuola Rodari, nel quartiere “San Nicolò”

“I risultati, in termini di soddisfazione reciproca e di rifiuti raccolti, sono sorprendenti. Speriamo, in breve, di poter redigere un calendario annuale dove i vari Enti e Associazioni trovino il loro spazio per prendersi cura, a rotazione, delle varie aree del nostro paese.” Conclude Pedroni.