Riparte questa domenica 2 marzo il mercato di Pian del Voglio, che si consolida come offerta stabile da marzo a novembre, rappresentando un appuntamento fisso ogni prima domenica del mese nel centro di Pian del Voglio. Sarà l’occasione d’incontro di produttori e consumatori, magari avviando quella simpatica trattativa sul prezzo che è prerogativa caratteristica dei mercati e come tale fa parte del gioco, o meglio, del rito.

Il “Mercato a tutto sPiano” consentirà dunque di riavvicinarci al concetto di produzione locale, di sostenibilità, di prodotti a km 0, rappresentando un’occasione per condividere un momento di riscoperta di sapori e profumi della terra e dei prodotti della manifattura artigianale, nonché di più generale riflessione sull’importanza del cibo e delle merci che s’acquistano.

Ogni appuntamento del mercato sarà caratterizzato dalla promozione di una diversa eccellenza territoriale: questa domenica si comincerà con il Parmigiano Reggiano.

Il mercato rappresenterà un luogo ed un momento ideale in cui passare insieme una domenica all’aria aperta, esplorare e scoprire tanti alimenti e più in generale prodotti locali più o meno conosciuti, rappresentando il collegamento diretto tra la terra e la tavola, tra la produzione artigianale e la casa, passaggi che nell’epoca dei centri commerciali e degli acquisti online diventano sempre più spesso ignorati e sottovalutati ma che, soprattutto in realtà come quelle Appenniniche, costituiscono un elemento importante per riflettere sull’importanza della produzione locale in tutte le sue sfaccettature e significati: salute, sostenibilità, territorio e molto altro.

“Oltre che strumento di promozione, il mercato di Pian del Voglio rappresenta per noi un baluardo di realtà e socialità, per mezzo del quale valorizzare le nostre eccellenze e le nostre tipicità rispetto ad un’alimentazione e più in generale ad un commercio sempre più standardizzati e prerogativa di poche multinazionali e di produzioni industrializzate su larga scala – ha commentato il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni -. Anche il 2025 come lo scorso anno vedrà dieci iniziative commerciali da non perdere. Assieme all’organizzazione abbiamo deciso di ripetere la positiva esperienza dello scorso anno riproponendo il caratteristico mercato stabile all’interno del pittoresco centro storico di Pian del Voglio ogni prima domenica del mese. E poi l’importanza per i nostri paesi che da sempre rivestono i mercati, perché contribuiscono a fare comunità e agevolare le relazioni, valorizzando e dando vita ai nostri borghi, rappresentando anche attrazioni per famiglie e visitatori. Quella concordata con l’organizzazione, che ringrazio per la disponibilità, è la conferma di questo consolidato rapporto che testimonia il valore del percorso avviato per il territorio e per il comprensorio circostante, che in questi anni ha partecipato e gradito l’iniziativa che ha contribuito a portare persone nel bellissimo centro di Pian del Voglio a beneficio anche dei negozi locali, anch’essi presenti, nelle giornate di mercato straordinario, per vendere i prodotti del loro lavoro. In tempi di monopolio degli acquisti online, in cui tutto sembra reperibile nel modo più pratico e conveniente soltanto attraverso un clic, noi riteniamo invece sia proprio il momento adatto per ridare vita ai vecchi mercati con produzioni certe e locali, importanti per garantire la sostenibilità del prodotto, ma anche un’occasione per restituire una vita vera al nostro territorio con la sua effervescenza, con la sua atmosfera allegra, con i suoi colori e con la sua umanità. Eccoci dunque nuovamente pronti a partire con la prima giornata di questo 2025 che sarà per l’appunto la prossima domenica 2 marzo”.