Domenica intorno alle 13:30, i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la telefonata di un cittadino preoccupato per la presenza di una persona armata di coltelli che stava urlando davanti a un esercizio pubblico di Piazza dell’Otto Agosto, creando panico tra le centinaia di persone presenti, tra cui giovani e famiglie con bambini.

Considerata la pericolosità dell’intervento, due pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono dirette velocemente sul posto per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, prendendo le precauzioni necessarie per fronteggiare una persona armata e quindi potenzialmente pericolosa per i numerosi passanti. Gli equipaggi intervenuti hanno immediatamente rintracciato il soggetto segnalato, il quale, con il viso sporco di sangue verosimilmente a causa di una lite avuta poco prima, ha iniziato ad urlare frasi senza senso. La potenziale minaccia è risultata di rilevante spessore, considerato il porto di due grandi e affilatissimi coltelli da cucina, solitamente utilizzati per la macellazione della carne. Neutralizzata dai Carabinieri che si sono avvicinati senza dargli tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo, la persona è stata tranquillizzata, disarmata e soccorsa dai sanitari del 118 per medicare le ferite che aveva in volto. I coltelli sono stati sequestrati dai Carabinieri.