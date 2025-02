Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite a partire dal settore centro-occidentale, in estensione al resto del territorio. Nuovo aumento della nuvolosità alta e sottile dalla serata a partire da occidente. Assenza di precipitazioni.

Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi sul settore occidentale, dove saranno comprese fra 2 e 3 gradi; quasi stazionarie sul resto del territorio, con valori fra 5 e 9 gradi. Massime intorno tra 12 e15 gradi. Venti deboli variabili. Mare inizialmente molto mosso con moto ondoso in diminuzione fino a poco mosso sotto costa e mosso al largo in serata.

(Arpae)