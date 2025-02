Le sfide che il Consorzio Burana ha intrapreso in forza della sua capacità progettuale di intercettare finanziamenti utili alla realizzazione di interventi strategici per il territorio rappresentano un momento epocale non solo per l’ente di bonifica, ma per l’intero comprensorio e la sua comunità, tenuto conto che le opere necessarie, in corso di ultimazione, andranno ad incrementare i livelli di sicurezza idraulica e le performances di sviluppo agro economico su larga scala.

Ed è proprio in questo contesto di molteplici esternalità positive che nei giorni scorsi è stato sottoscritto un accordo tra la Bonifica Burana e BPER Banca, istituto che opera su scala nazionale ma che vanta la propria sede e un profondo e capillare radicamento nel modenese. La nuova collaborazione con BPER arricchisce un rapporto fattivo che vede l’istituto di credito svolgere già l’importante servizio di tesoreria del Consorzio di bonifica, gestendo, di fatto, le entrate e le uscite dell’ente. Per BPER, hanno curato la definizione dei nuovi interventi le strutture PA-BPER Bene Comune e Corporate Lending L’accordo – che consolida ulteriormente la partnership – è stato siglato dai rappresentanti delle due realtà nella sede del Consorzio Burana e consentirà ancora maggior efficienza e celerità nella gestione dei flussi finanziari che la bonifica impiega per la realizzazione dei macro progetti in corso, nella capillare gestione degli equilibri idrici e per la manutenzione della rete di canalizzazioni consortile di oltre 2000 km in tutto il comprensorio.