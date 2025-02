«Apprezziamo il confronto costruttivo voluto dall’amministrazione comunale di Carpi con gli operatori del settore per capire come migliorare l’area della zona autotrasportatori di Fossoli. Auspichiamo che le proposte avanzate trovino riscontro nel breve periodo per riqualificare la zona». È il commento di Roberto Prearo, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Carpi, all’indomani dell’incontro con il sindaco della città dei Pio Riccardo Righi e con l’assessore a Urbanistica e Rigenerazione urbana Alessandro Di Loreto e l’assessore a Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture Paolo Malvezzi, insieme alle imprese interessate che hanno la sede proprio in quell’area.

«Durante l’incontro abbiamo avanzato possibili ipotesi di riqualificazione – conclude Prearo –. Siamo consapevoli che la rigenerazione e riqualificazione urbana passa prima di tutto da un progetto complessivo dell’area che comprenda il rifacimento del manto stradale, la cura del verde pubblico e un miglioramento della viabilità, con un collegamento più fluido per l’accesso dell’area all’autostrada. Sarebbero utili poi la realizzazione di un parcheggio con servizi a supporto degli autotrasportatori per rendere fruibile l’area visto il numero importante di mezzi e un presidio costante delle Forze dell’ordine per garantire una maggiore sicurezza e per allontanare chi utilizza l’area in maniera abusiva e non consona. L’amministrazione, attraverso un progetto di riqualificazione complessivo, potrebbe coinvolgere anche gli enti di Provincia e Regione per reperire le risorse economiche necessarie per la rigenerazione. Come associazione, siamo disponibili a nuovi incontri e a ulteriori dialoghi con l’amministrazione per capire come concretizzare queste ipotesi e come contribuire a una riqualificazione della zona che si rende necessaria».