Uno spettacolo teatrale alternato a canzoni dal vivo, proposto in prima nazionale all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello in occasione della Giornata internazionale della donna. Martedì 4 marzo alle ore 21 va in scena “Storie invisibili. Racconti di donne invincibili”, uno spettacolo di musica, parole ed emozioni per raccontare vite di donne speciali eppure invisibili, donne comuni eppure invincibili. Le canzoni originali dei Tupamaros si alternano a monologhi e letture di Maria Giulia Campioli per raccontare storie al femminile di vite difficili e riflettere su pari diritti e pari opportunità contro ogni discriminazione e prevaricazione. Ingresso gratuito.