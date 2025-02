Anas ha disposto – in via precauzionale – la chiusura al traffico del ponte sul rio Torto al km 146,653 della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, in provincia di Modena.

Nell’ambito delle attività afferenti ai lavori di manutenzione attualmente in corso sull’opera, nella serata di ieri, a seguito del montaggio del ponteggio, era stato disposto il senso unico alternato anche per consentire accertamenti propedeutici all’inizio delle attività.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di strutture dell’impalcato per cui si è resa, al momento, necessaria l’interdizione al traffico dal km 146,650 al km 147. Al contempo Anas proseguirà gli approfondimenti necessari a valutare le azioni da intraprendere e a stabilire le tempistiche per la riapertura, anche parziale, dell’opera.

Per flussi di traffico sono disposti i percorsi alternativi come di seguito specificati.

In direzione Abetone è disposta la deviazione al km 148,300 con percorrenza della SP21 e successivamente della SP3 in direzione Pavullo, con rientro sulla SS12 al km 144,580.

In direzione Modena , viceversa, è disposta la deviazione sulla SP3 “Bivio per Serramazzoni” al km 144,580 con percorrenza della SP21 in direzione Modena e rientro sulla SS12 al km 148,100.

Rimane consentito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso ed emergenza.