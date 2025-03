Nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Mesini ha annunciato un investimento di oltre 100 mila euro per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

A questo si aggiungono gli interventi sugli edifici scolastici, con una parte del bilancio destinata a questo settore pari a oltre 200 mila euro. La messa in sicurezza delle scuole, in particolare la prevenzione incendi, è essenziale per offrire un ambiente di apprendimento sicuro e moderno.

Per quanto riguarda le politiche abitative, l’amministrazione ha destinato circa 80 mila euro per effettuare interventi sugli alloggi residenziali pubblici e andare incontro alle esigenze abitative della nostra comunità.

Questo impegno si accompagna a quanto discusso durante l’incontro che ha coinvolto i Comuni del Distretto ceramico, a sottolineare l’importanza del tema e la volontà di una collaborazione intercomunale in materia abitativa.

Tali interventi sono serviti per coprire delle mancanze strutturali che l’amministrazione precedente ci ha lasciato, e ora si lamenta del fatto che non si fa come vorrebbero loro, per di più a seguito di un taglio netto del governo Meloni nei confronti del Comune di Sassuolo. Su questo la Destra cittadina si è espressa come rassegnata e quindi complice di questa scelta.

Il Partito Democratico di Sassuolo continua a sostenere con forza queste iniziative, che rappresentano un esempio di buona amministrazione al servizio della comunità e dimostrano lo sguardo attento dell’amministrazione sulla città, difformemente da quanto sostenuto anche di recente da alcuni esponenti del centrodestra.

Il Pd ribadisce ancora una volta che l’interesse per la propria città va dimostrato con azioni concrete. Perché il centrodestra destra non si attiva con il Governo centrale perché modifichi le proprie politiche economiche al fine di favorire le comunità locali? Si preferisce rincorrere i soliti temi, tanto cari a Lega e FdI, fingendo di dimenticare che i sassolesi necessitano soprattutto di risorse che garantiscano i servizi e quindi una migliore qualità della vita. Risorse che la giunta di centro sinistra che governa la città si impegna ogni giorno a trovare nonostante i tagli e le difficoltà.