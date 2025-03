Domenica scorsa 2 marzo, presso il palazzetto dello Sport del Comune di Castelnovo di Sotto, grazie al patrocinio dello stesso, si è svolta la “Quarta Freccia per Dynamo”, gara indoor di tiro con l’arco organizzata come sempre dalla ASD Compagnia di Artemide, il cui ricavato verrà donato per sostenere la Terapia Ricreativa del Dynamo Camp.

Anche questa quarta edizione ha visto la partecipazione di numerosi arcieri provenienti anche dalle regioni limitrofe, che si sono affrontati con lo spirito che una manifestazione con queste finalità richiede, goliardia e ilarità, ma soprattutto solidarietà sono state sempre al centro della manifestazione.

Molto divertenti e anche fantasiose le proposte di tiro offerte dalla compagnia organizzatrice.

Sempre ricchissima la lotteria finale, grazie ai molti imprenditori locali che la sostengono, numerosi caseifici del territorio Reggiano, Cantine, Botteghe Artigianali hanno voluto donare i loro prodotti, dando quindi la possibilità agli arcieri più fortunati di portarsi a casa un po’ dei sapori della nostra terra ricca e molto generosa.

La ASD Compagnia di Artemide è orgogliosa di continuare questa tradizione, trasformare una semplice domenica in una giornata di gioia, divertimento, sport ma soprattutto solidarietà.

Appuntamento al prossimo anno per la QUINTA edizione.