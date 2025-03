A distanza di 10 anni dalla sua prima volta al Teatro Celebrazioni di Bologna, torna Maurizio Lastrico che venerdì 7 marzo alle ore 21.00 propone il suo nuovo spettacolo Sul Lastrico.

L’attore e comico genovese – conosciuto per i suoi celebri endecasillabi “danteschi” che raccontano con ironia la quotidianità – anche in questo spettacolo mescola il tono alto con quello basso e mette in gioco sé stesso: esplorando la sua vita e la sua carriera, a colpi di metrica, Lastrico trasforma le sue esperienze personali in momenti di pura comicità. Racconta di gioie e difficoltà, nelle quali il medesimo spettatore – con cui l’eclettico artista non mancherà di interagire – può ritrovarsi.

Poetico e divertente allo stesso tempo, quello di Lastrico è un teatro che guarda al presente, e questo suo nuovo show è un viaggio che attraversa le complicate sfaccettature della vita, le quali fanno ridere e fanno sentire tutti un po’ più simili. Si tratta di un travolgente varietà e un mix di umorismo e riflessione, pensato da un attore con una solida formazione teatrale, a cui si aggiungono esercizi di stile e una vena comica creativa.

Sul Lastrico è una produzione Amaca Spettacoli.