Marzo 1799, mentre Napoleone è impegnato in Egitto, le divisioni del generale Macdonald scendono dall’Appennino Tosco-Emiliano per contrastare l’invasione austro-russa in Italia, ma l’impossibilità di ricevere rinforzi costringe i francesi a lasciare la Pianura Padana per difendere la Liguria. II Castello di Montegibbio, avamposto che domina Sassuolo, è conteso dai due eserciti.

Si svolgerà il prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 marzo, la rievocazione storica dal titolo “L’Occupazione”, a cura dell’Associazione 51ème demi-Brigade de Bataille, organizzata dal Circolo Boschetti Alberti e dal Comune di Sassuolo.

Un ricco programma articolato su tre giornate per un’iniziativa adatta anche ai più piccoli, con il momento di inaugurazione alla presenza delle autorità prevista per le ore 15 di sabato 8 marzo.

Venerdì 7 marzo

Ore 20.00 Cena napoleonica (aperta al pubblico)

Sabato 8 marzo

Ore 8.30-9.30 Presentazione delle truppe e addestramento

Ore 9.30-10.00 La marcia forzata di Macdonald

Ore 10.00-11.30 Didattica, visite guidate ai bivacchi

Ore 14.00-16.00 Addestramenti delle truppe

Ore 19.30-20.00 La fuga di Macdonald

Domenica 9 marzo