Proseguono gli spettacoli della stagione teatrale del Ruggeri. Domani, martedì 4 marzo alle ore 21.00, andrà in scena LA BUONA NOVELLA di Fabrizio De Andrè. Uno spettacolo con Neri Marcorè e Rosanna Naddeo, per la regia di Giorgio Gallione

Il progetto teatrale su “La buona novella” è stato pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio De André con i brani tratti da quei Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco del 1970, il primo concept-album di De André, costruito quasi nella

forma di un’Opera da camera, ovvero composto per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria.

A portare in scena questo lavoro è Neri Marcorè, con la regia di Giorgio Gallione, che scrive: «La buona novella tratta certo della Passione di Cristo, per De André il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, ma la racconta anche dalla parte di Maria, madre bambina inconsapevole e prescelta prima, straziata e piangente mater dolorosa (…). La buona novella non è solo un concerto, ma uno spettacolo originale, recitato, agito e cantato da una compagnia di attori, cantanti e musicisti che pensano l’opera di De André come un ricchissimo patrimonio che può comunque ben resistere, come ogni capolavoro, anche all’assenza dell’impareggiabile interpretazione del suo creatore».

Per informazioni: Ufficio Teatro Comune di Guastalla 0522 839761 – 756 – / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it