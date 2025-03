Prosegue il piano di programmazione degli interventi di manutenzione dei ponti della Provincia di Modena per il periodo 2024 – 2029, che prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro e interventi su oltre 50 ponti con luce superiore a sei metri.

Tra i cantieri previsti dal piano manutenzioni, sono attualmente in corso i lavori al ponte Casa dell’Aglio sul torrente Mocogno lungo la strada provinciale 28 a Palagano per 250mila euro, i lavori al ponte di Spilamberto sulla provinciale 16 per due milioni 400mila euro e quelli sulla provinciale 23 al ponte di casa Poggioli sul fiume Secchia per 500mila euro, il secondo stralcio dei lavori sulla strada provinciale 4 Ponte fosso delle Chiuse a Fanano per 450 mila euro.

Inoltre è in corso il cantiere al ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 per 900mila euro.

Sono terminati invece i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brandola e Ronco Vecchio sulla strada provinciale 33 in Comune di Polinago per 700mila euro, i lavori sulla provinciale 30 al ponte Prugneto di Sestola e Pavullo per 520mila euro, oltre ai lavori del ponte di casa Barbati in Comune di Palagano per un importo di 350mila euro, i lavori sul ponte Cavo Rame sulla provinciale 7 per Vallalta e i lavori del ponte sul fosso sasso losco a Casona di Marano sulla sp4.

E ancora è in corso la manutenzione straordinaria dei ponti lungo la strada provinciale 324 in Comune di Frassinoro per 350mila euro (il pontaccio), la manutenzione straordinaria del ponte di Savoniero sul torrente Dragone in Comune di Palagano e Montefiorino per 700mila euro lungo la provinciale 28, ed infine, sulla strada provinciale 569 sono in corso di manutenzione i ponti sul fosso Schiaviroli, sul torrente Guerro e sul torrente Nizzola per 400mila euro.

Inoltre, sono iniziati a fine anno 2024 i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fosso Cavo Lama lungo la strada provinciale 8 a Novi di Modena e sul ponte Pioppa sul Fiume Secchia della SP11 fra Novi e San Possidonio.

Negli anni successivi è previsto inoltre un contributo di un milione 600 mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla strada provinciale 486 in Comune di Baiso, opera realizzata dalla Provincia di Reggio Emilia che in parte coinvolge anche il territorio modenese nel Comune di Prignano sulla Secchia.

Tutti gli interventi discendono dall’attività di sorveglianza dei ponti che la Provincia di Modena ha sempre attuato, che a partire dal 2022 è stata codificata in procedure ispettive di vario livello con l’entrata in vigore di uno specifico Decreto Ministeriale.

A questi interventi si aggiungono 13 progetti in corso di completamento e di prossima realizzazione e oltre 30 interventi già conclusi nel periodo 2018 -2023, per un numero complessivo di 93 interventi in undici anni, dal 2018 al 2029.

I finanziamenti degli interventi sono in gran parte coperti da decreti del Ministero delle infrastrutture e trasporti che si sono succeduti dal 2018 in poi; l’ultimo in ordine di tempo è il 216 dell’agosto 2024 che finanzia circa 2,2 milioni di euro divisi in annualità fino al 2029 con interventi previsti per ulteriori 10 ponti.