Dal 27 febbraio al 2 marzo 2025, la Città di Medicina ha accolto la visita Pastorale del Cardinale Matteo Maria Zuppi, organizzata dalla zona Pastorale di Medicina.

Un’occasione di riflessione e di rinnovamento, che ha portato un messaggio di speranza alle istituzioni locali e alla Comunità. Con il messaggio “Insieme si va lontano”, la visita ha avuto un forte valore simbolico, sottolineando l’importanza della collaborazione per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro di solidarietà e prosperità.

Il programma con numerosi eventi e attività, organizzati nel capoluogo e nelle frazioni, ha visto momenti di incontro e condivisione rivolti a tutta la comunità medicinese.

Giovedì 27 febbraio ore 17, la visita è iniziata presso la Chiesa S. Mamante ed è proseguita nella Sala del Consiglio in un incontro dedicato alla Giunta e ai Consiglieri comunali, si è conclusa con il Comitato ZP presso la Parrocchia di Medicina.

Tra le attività di venerdì 28 febbraio, l’Arcivescovo ha dialogato con i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia portando loro un messaggio di pace. A seguito, ha visitato le realtà agricole del territorio e le aziende della zona Industriale di Fossatone. Nel pomeriggio, ha incontrato anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato locali, ha visitato la sede della partecipanza Canonica di Villa Fontana concludendo la giornata nella tradizionale festa del Lòm a Merz.

Sabato 1 marzo, ha passato la mattina nella frazione di Ganzanigo, in seguito si è recato presso le Case Residenza per Anziani dedicando un emotivo momento a ciascun ospite della struttura. Ha proseguito i suoi impegni incontrando gli studenti e i giovani in diverse occasioni.

La visita Pastorale si è conclusa domenica mattina con la Messa, presso il Centro Cà Nova, seguita dalla distribuzione dei pasti in collaborazione con la Caritas e il pranzo comunitario, con la partecipazione delle famiglie per celebrare la convivialità.

«Siamo stati coinvolti come Amministrazione, abbiamo incontrato volentieri le aziende e le tante realtà e associazioni di volontariato del nostro territorio. Le persone aspettavano il Cardinale e l’hanno accolto con affetto, rispetto e molto interesse. L’Arcivescovo è sempre stato molto disponibile e cordiale con tutti. Tra i momenti più significativi, l’incontro con i circa duecento bambini e bambine delle scuole dell’infanzia e anche la visita ai nostri nonni e nonne ospiti delle CRA, ai quali ha dedicato tempo e trasmesso un bel messaggio di pace. Ancora una volta, sono le persone a fare la differenza. Per questo, il messaggio di questa visita deve diventare anche il principio della nostra Comunità, perché è insieme che si va lontano» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.