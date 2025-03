La notte scorsa la Polizia di Stato di Bologna ha denunciato un cittadino italiano nato a Reggio Emilia, classe 2002 senza fissa dimora, per il reato di furto pluriaggravato consumato su un auto in sosta nei pressi di Via Milazzo. L’uomo è stato visto da un residente della medesima via forzare un auto in sosta, infrangere il finestrino posteriore destro e il deflettore posteriore destro al fine di prelevare due buste poste all’interno, per poi allontanarsi.

Gli operatori del Commissariato Due Torri – San Francesco e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti velocemente sul posto, hanno intercettato un uomo in strada corrispondente alla descrizione del richiedente.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 14 cm, mentre nei pressi dell’autovettura è stata rinvenuta una delle due buste, con all’interno un paio di occhiali di colore nero. I poliziotti però non sono riusciti a risalire al proprietario della macchina.

L’uomo, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio (lo stesso è stato denunciato per un altro furto su autovettura nel dicembre 2024) e la Pubblica Amministrazione, ha in atto un Foglio di via Obbligatorio emesso dal Questore di Bologna per la durata di tre anni, notificatogli il 26 giugno 2024.