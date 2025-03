Dopo l‘Istituto bolognese “Belluzzi-Fioravanti”, l’Ipsia “F.Corni” di Modena e’ il secondo istituto scolastico in Emilia Romagna che stipula un accordo con Toyota Motor Italia, diventando una Toyota Tech School, per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro e sostenere l’orientamento formativo e la futura occupabilità degli studenti.

Il Toyota Tech School è l’evoluzione del pluridecennale protocollo di intesa tra Toyota Motor Italia ed il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) che risale al 1995 (già Toyota Technical Education Program, T-TEP) per formare giovani professionisti. Fino ad oggi, ha coinvolto oltre 15 mila giovani in 33 istituti, con molti di loro già impegnati in mansioni di tecnico specializzato, sia presso concessionarie Toyota e Lexus in Italia, sia in officine di altri marchi. Questo evidenzia ulteriormente il valore sociale del programma, dato che è stato pensato strutturalmente per andare oltre il solo ambito del brand. In particolare, il Toyota Tech School (abbreviato nella sigla TTS) permetterà di arricchire la formazione tecnica degli studenti e, grazie ad esso, l’istituto di viale Tassoni vedrà le sue officine potenziate con attrezzature all’avanguardia e con una vettura ibrida che permetterà di acquisire competenze di indirizzo specifiche ed al passo con i tempi.

L’intervento si inserisce nella vision più generale condivisa negli ultimi due anni fra il personale dell’Ipsia “F.Corni” volta a fornire alla scuola know-how, attrezzature e professionalità per implementare e mantenere gli standard necessari per la certificazione delle competenze collegate all’evoluzione tecnologica e, al tempo stesso, fornire al territorio tecnici con comprovate competenze disciplinari e per la vita. Nello specifico, il progetto interesserà il settore dell’automotive con particolare riguardo all’ibrido e all’elettrico in grande espansione negli ultimi anni. Coinvolta nell’iniziativa anche la rete di concessionarie locali Toyota-Lexus per offrire percorsi di stage e progetti formativi di qualità che mettano gli studenti in grado di acquisire competenze tecnico-professionali ma anche relazionali e manageriali utili alla loro futura occupabilità. Tra le prime azioni di avvio del progetto all’Ipsia “F.Corni”, che vede come referente il prof. Vincenzo Barbara, la partecipazione dei docenti dei laboratori tecnologici Dario Gamba e Francescantonio Palena al percorso di formazione organizzato in questi giorni a Roma presso la sede di Toyota Motor Italia.

“La firma di questo accordo è un passo molto importante che contribuirà a far sì che il nostro Istituto – afferma la dirigente scolastica dell’Ipsia “F.Corni” Viviana Giacomini – si riappropri di una sua centralità nella formazione professionale nel territorio. Siamo all’inizio del percorso, ma i risultati positivi sono già numerosi e i ragazzi stanno iniziando a capire che al centro di tutto ci sono loro e lo apprezzano. E’ nostro dovere dare loro opportunità di crescita convincenti e percezioni future positive inserite nel contesto produttivo del territorio modenese”.