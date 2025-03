Torna a suonare al Teatro Celebrazioni di Bologna l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, che sabato 8 marzo alle ore 21.00 ripropone – replicando il successo della scorsa stagione – Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore Ennio Morricone che si arricchisce di anno in anno di nuove pagine: non solo un concerto, ma un percorso fatto di parole, suggestioni e performance solistiche.

Già interprete di melodie rimaste nella memoria collettiva – quali le celebri colonne sonore di Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’Oceano, Malena, Per qualche dollaro in più, C’era una volta in America – l’Ensemble Symphony Orchestra in questo nuovo spettacolo omaggia Morricone anche con partiture meno conosciute del suo vasto repertorio. Accanto alle musiche delle pellicole Gli Intoccabili, La Califfa e Canone inverso, non mancheranno alcuni brani scritti per le artiste Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina, proposte in un’inedita versione sinfonica.

Assieme all’Orchestra sul palco si alternano solisti e prime parti di Teatri e Istituzioni musicali italiane, come il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti, e ospiti quali il soprano Anna Delfino, a cui è affidato il “Deborah’s Theme” da C’era una volta in America, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair.

Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, Andrea Bartolomeo, attore e regista presente da oltre 25 anni nei rinomati Festival internazionali di Teatro, e interprete, tra gli altri, de Il giardino dei ciliegi e del pluripremiato Macbettu, entrambi con la regia di Alessandro Serra.