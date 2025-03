Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo per la SS9 Via Emilia, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Nelle stesse notti verranno chiusi anche i seguenti rami di svincolo che immettono sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale:

-chiusa l’entrata da SP568 San Giovanni in Persiceto;

-chiusa l’entrata SS9 Via Emilia, per chi proviene da Bologna Centro.

In alternativa, entrare dalla SS9 Via Emilia, da Modena.

Non saranno raggiungibili in uscita gli svincoli SP568 San Giovanni in Persiceto e SS9 Via Emilia, per Modena.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale, per poi proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SS9 via Marco Emilio Lepido.

La stazione autostradale Bologna Borgo Panigale resterà raggiungibile dallo svincolo SS9 Via Emilia da Modena e per i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna.