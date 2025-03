Sono diverse le iniziative co-promosse dalla Cgil e dal sindacato pensionati Spi Cgil insieme ad altre associazioni e istituzioni del territorio, per l’8 marzo, giornata internazionale della donna.

La mattina di giovedì 6 marzo durante il mercato settimanale a Vignola presso la panchina rossa-Bper, distribuzione di mimose, spille e volantini, una bella occasione per scambiare sorrisi, idee e auguri di buon 8 marzo.

Sabato 8 marzo a Modena presso Officina Windsor Park (via S.Faustino, 155) dalle ore 9.30 alle 12 presentazione del libro “Storie di donne semplicemente uniche” di Gisella Fidelio. Un libro di storie vere con esperienze al femminile di riscatto dopo violenze e soprusi subiti. Dialoga con l’autrice Mariacristina Soli della segreteria Spi Cgil Modena. Al termine rinfresco e mimose per tutte!

Celebrazione dell’8 marzo anche a Sassuolo alle ore 15 presso la saletta Auser (v.Respighi,69) incontro con una operatrice del Centro antiviolenza contro le donne, e a seguire interventi di Mara Pennacchia assessora del Comune di Sassuolo e Ada Zazzi dello Spi Cgil. Il pomeriggio sarà allietato da brani musicali di Massimo Mammi. Mimose a tutte le partecipanti.

Sabato 8 marzo a Nonantola alle ore 14 presso la sala Mago Merlino (via Volta,5) iniziativa per la pace e il disarmo con le donne dello Spi Cgil che abbracciano le donne ucraine che vivono e lavorano a Nonantola. Alle ore 17 (Scialla Spazio Giovani, via Battisti,1) proiezione del film di Matteo Garrone “Primo Amore”, storia di due bravi giovani, lui e lei, perduti nelle brume vicentine. S’incontrano attraverso un annuncio e lentamente scivolano nei ruoli di carnefice e vittima in una storia antica, l\’amore.

A Savignano sul Panaro sabato 8 marzo presso il teatro La Venere (ore 21) “I Flexus in concerto” riproposizione di storie di donne della canzone d’autore italiana (Anna, Nina, Marinella, Monna Lisa). Previsti i saluti istituzionali, e gli interventi di Giulia Aurora Galli consigliera comunale delegata Pari Opportunità e Aldina Varroni del Gruppo 8 Marzo. Al termine del concerto momenti di dolcezza con “Le torte a teatro”. Ingresso a offerta libera.

A Soliera sabato 8 marzo, presso lo spazio Habitat (via Berlinguer,21) proiezione del film “Amore a Mumbai. All we imagine as light” per la regia di Payal Kapadia con protagoniste tre donne sullo sfondo della caotica Mumbai. Il 16 marzo presso lo spazio Habitat alle ore 17, concerto del duo d’arpe “Dal jazz all’Oriente” con Cecilia Cuccolini e Anastasiia Volkomorova (ingresso gratuito).

Sabato 8 marzo a Spilamberto alle ore 14 presso Circolo Centro Cittadino presentazione del libro “Storie di donne semplicemente uniche” di Gisella Fidelio. Un libro di storie vere con esperienze al femminile di riscatto dopo violenze e soprusi subiti. A seguire intrattenimento musicale dal vivo con il maestro Franco Zona. Poi rinfresco e fiori a tutte le signore. Il 10 marzo ore 14 Circolo Centro Cittadino proiezione in Dvd del film di Marco Tullio Giordana “Nome di donna” sulla strada ancora lunga per il raggiungimento di pari dignità e l’uguaglianza di genere.

Domenica 9 marzo a Medolla presso la sala Arcobaleno alle ore 16 presentazione del libro “L’invasor” di Franca Gualtieri, dialoga con l’autrice Rossana Zanasi. Legge brani del libro Arianna Malagoli. A seguire rinfresco per i partecipanti.

Giovedì 13 marzo alle ore 17 presso la casa colonica Vivere Insieme (via Panni, 167) a Modena recital di Magda Siti con riproposizione di monologhi di attrici famose (Lella Costa, Teresa Mannino e Paola Cortellesi) sui mondi femminili. A seguire musiche degli Anni Sessanta/Settanta e rinfresco finale (ingresso libero e gratuito).

Sempre il 13 marzo a Modena, iniziativa di Cgil Cisl Uil su “Lavoro, infortuni e malattie professionali al femminile”, alle ore 9.30 presso la sede Inail di Modena (via Cesare Costa 29/31). Introduce Francesca Arena (responsabile politiche di genere Uil Modena e Reggio Emilia) e a seguire gli interventi di Enzo Pezzuto dirigente medico 1° livello Sovrintendenza Sanitaria Direzione regionale Inail ER e Francesca De Magistris assistente sociale per il reinserimento sociale e lavorativo Inail Modena. Conclude i lavori Aurora Ferrari segreteria Cgil Modena. Coordina Rosamaria Papaleo segretaria Ust Cisl Emilia Centrale.

Domenica 16 marzo a Concordia sulla Secchia alle ore 15.30 presso la sala delle Capriate (via per S.Possidonio, 1), la compagnia teatrale “Le ragazze dell’8 marzo” presenta “Donne che vanno controcorrente” narrazioni di donne di generazioni e culture diverse. Sarà esposta la mostra fotografica “Culturae: contaminazione”. Al termine è previsto il buffet per i partecipanti.

Sabato 22 marzo alle 14 presso Spazio Ovestlab a Modena laboratorio gratuito “L’aborto che vorrei: conoscenza e libertà” con Federica Di Martino. Si affronta il tema dell’interruzione di gravidanza in chiave trasfemminista per decostruire gli stereotipi sull’aborto, retaggio della cultura patriarcale di cui liberarsi, per sfatare miti e bufale della propaganda che pro-life veicola anche tramite le istituzioni pubbliche (info e iscrizioni: prochoicemodena@gmail.com).

Sabato 5 aprile alle ore 11 presso la sala Renata Bergonzoni-Casa delle Donne (strada Vaciglio) a Modena presentazione del libro “Senza spegnere la luce” di Giorgia Landolfo e “Io obbietto” monologo di Elisabetta Canitaro ginecologa e presidente dell’associazione Vita di Donna Odv. I temi sono quelli della violenza ostetrica che tutte le persone, in particolare le donne, devono ancora affrontare nel sistema sanitario nazionale, con un focus su Valentina Milluzzo morta nel 2016 all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa di un aborto negato (info e iscrizioni: prochoicemodena@gmail.com).