L’Autorità è stata accolta dal Comandante Regionale – Generale di Divisione Paolo Kalenda e dal Comandante Provinciale – Generale di Brigata Giovanni Parascandolo – il quale ha illustrato le proiezioni operative del Corpo nei principali settori che attengono alla lotta all’evasione fiscale, alla tutela della spesa pubblica e al contrasto dell’economia illegale.

Il Prefetto ha visitato la Sala Operativa del Comando Provinciale dove ha avuto modo di seguire le dinamiche che contraddistinguono il controllo economico del territorio, legate anche alla gestione del servizio di pubblica utilità 117.

A nome delle Fiamme Gialle della provincia, è stato espresso un sentito ringraziamento al Prefetto Ricci per la visita che ha voluto riservare al Comando Provinciale, a sottolineare la preziosa azione di indirizzo e coordinamento delle Forze di Polizia nel territorio della provincia.

Nell’occasione l’Autorità di governo, esprimendo parole di apprezzamento per l’attività svolta in favore della collettività a tutela della sicurezza economico-finanziaria, ha posto in evidenza la delicatezza dei compiti assolti dal Corpo.