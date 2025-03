Da lunedì 10 marzo inizierà la prima fase dei lavori di ripristino della frana che ha colpito via delle Lastre durante l’alluvione del 2023. La strada sarà quindi chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via dei Colli e via del Forte-parcheggio del parco di Monte Paderno. Il periodo previsto dell’intervento è di circa quattro mesi.

Il finanziamento dei lavori è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).