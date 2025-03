In occasione della settimana dedicata alle iniziative per i diritti delle donne, Tper contribuisce con un segno tangibile del proprio impegno sull’uguaglianza di genere rinominando una fermata urbana dei bus.

Da oggi, infatti, la fermata “Zanolini”, posta nell’omonima via, estende la propria denominazione in “Zanolini – Casa delle donne”, assumendo quindi anche il riferimento dell’associazione senza fine di lucro che dal 1990 a Bologna è impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e a promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e bambine/i.

L’iniziativa è il frutto della condivisione di Tper – azienda titolare della Certificazione per la parità di genere – dell’importanza del riconoscimento dei pieni diritti delle donne e del sostegno alle associazioni che operano su questi temi, attraverso la visibilità nei propri spazi a disposizione.

La fermata di via Zanolini, peraltro, si trova nei pressi della nuova sede della “Casa delle donne per non subire violenza”, trasferita in zona Cirenaica nel gennaio 2024, a testimonianza di un radicamento territoriale recente, ma altrettanto proficuo. Solo nel corso di quest’ultimo anno di attività, l’associazione ha accolto 878 donne che hanno subito violenza. Un generoso impegno che ogni giorno le operatrici e volontarie portano avanti con il loro encomiabile lavoro, ma anche grazie a tutta la rete di soggetti e realtà che collaborano e rendono visibile il Centro Antiviolenza.

La nuova denominazione sarà riportata anche nella tabella degli orari dei bus e nei messaggi vocali di avviso di fermata dei mezzi. Con l’inaugurazione della rinnovata pensilina “Zanolini – Casa delle donne” sono resi, inoltre, più evidenti e raggiungibili – con l’applicazione di vetrofanie alle pareti interne della struttura di attesa della fermata – i contatti e i riferimenti utili del Centro Antiviolenza per tutte le donne che hanno bisogno di uno sportello sicuro e protetto di ascolto dove poter confrontarsi in merito a questi temi, purtroppo, sempre attuali.

La pensilina di fermata con la nuova denominazione è stata inaugurata oggi da Tper alla presenza della Presidente della Casa delle donne per non subire violenza, Susanna Zaccaria.