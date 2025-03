Come tutti gli anni il Circolo Culturale Artemisia è presente in Piazza Garibaldi per la vendita delle mimose per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza del comprensorio.

Stasera – venerdì 7 marzo – vi aspetta tutti alle ore 20.30 all’Auditorium Bertoli per lo spettacolo “Note di Libertà. Piccole storie disobbedienti” con Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti e Gio Stefani – i Gypsinduo.

Affinché ogni gesto d’amore sia per tutte le donne segno di una nuova speranza di uguaglianza, libertà e identità.