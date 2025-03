I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno identificato una cinquantina di persone nel Rione Bolognina, un’area interessata da fenomeni di criminalità e degrado urbano. La presenza dell’Arma dei Carabinieri che già nei giorni scorsi aveva eseguito dei controlli nella zona, è stata nuovamente richiesta dai cittadini che hanno gradito le precedenti iniziative dell’Arma, per prevenire e fermare l’illegalità urbana, in particolare furti, rapine, possesso ingiustificato di armi e traffico di droga.

Ed è stato proprio in materia di sostanze stupefacenti uno dei risultati più importanti raggiunti nelle ultime ore dai Carabinieri nel Rione Bolognina che hanno sequestrato oltre 2 kg di droga e circa 10.000 euro in contanti a una persona disoccupata. Nei confronti di altre persone, quasi tutte senza lavoro e anche irregolari sul territorio nazionale, i Carabinieri hanno sequestrato dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina e notificato l’ordinanza della Prefettura di Bologna dell’ottobre scorso, trattandosi di un’area cittadina tra quelle descritte nel provvedimento, finalizzato all’adozione di opportune misure tese a restituire le zone in questione, tra cui appunto il Rione Bolognina, all’ordinaria fruizione da parte della cittadinanza.