Un grande progetto di riqualificazione urbana che trasformerà diverse aree del comune, che migliorerà la qualità della vita dei residenti e dei frequentatori di quegli spazi con una grande attenzione per la sostenibilità ambientale.

Lunedì 10 marzo, a partire dalle ore 21, alla sala XXV Aprile si terrà un incontro pubblico per la presentazione del grande piano che prevede la realizzazione del Parco lungo le Mura e del Parco della Musica, interconnessi da un corridoio ecologico lungo via Circondaria e nel Piazzale 2 Agosto. A parlarne al pubblico presente, il sindaco di Correggio Fabio Testi, l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione e Francesco Boni, responsabile dei lavori pubblici.

Nel progetto, che partirà entro la fine del 2025, sono previste la messa a dimora di alberi e arbusti, la riduzione di aree impermeabili con la creazione di nuove aiuole e la trasformazione di parcheggi esistenti in parcheggi verdi drenanti. L’autostazione delle corriere, verrà ripensata e riposizionata all’interno del Piazzale 2 Agosto per rendere il transito degli autobus più sicuro per pedoni e ciclisti. La riqualificazione di via Circondaria prevede l’aumento delle alberature nel viale, mitigando l’effetto isola di calore e migliorando così la fruibilità e l’estetica dell’area.

Questo intervento di rigenerazione urbana rappresenta un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto si è classificato al sesto posto su 17 progetti finanziati, rispetto ai 64 candidati al bando regionale, ottenendo il massimo contributo possibile.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le fasi del progetto, rispondere alle domande dei cittadini e raccogliere suggerimenti utili per la sua attuazione. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per il successo di questa iniziativa che mira a trasformare Correggio in una città più verde, sostenibile e accogliente.