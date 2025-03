Cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni diffuse nelle ore notturne e tendenza ad attenuazione già dal primo mattino. Nel pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con temporanee schiarite e possibilità di qualche pioggia irregolare sul settore occidentale. In serata precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. Quota neve intorno a1800 metri. Temperature in sensibile aumento le minime, comprese tra 9 e 11 gradi; massime, comprese tra 15 e 19 gradi. Venti deboli meridionali lungo i rilievi con locali rinforzi; deboli variabili in pianura. Mare mosso.

(Arpae)