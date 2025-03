Al Teatro Dehon di Bologna Martedì 11 marzo ore 21 in scena “Mistero Buffo“, lo spettacolo considerato il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame.

Nella riproposizione di quest’opera straordinaria Eugenio Allegri ha diretto Matthias Martelli: l’attore è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale.

Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza.

Oltre 200 repliche all’attivo in Italia e nel mondo, da Roma a Londra, da Milano a Bruxelles, passando per Zurigo, Nizza, Monaco di Baviera e Los Angeles.

Info Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it