I Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale, coadiuvati dalla Polizia Locale Reno Lavino, hanno identificato centoquaranta giovani, durante i controlli del territorio nell’area situata davanti allo “SHOPVILLE GRAN RENO”, “UNIPOL ARENA” e “CENTRO MERIDIANA”. Il servizio preventivo dell’Arma dei Carabinieri ha contribuito a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area commerciale e nelle stazioni ferroviarie adiacenti, quali “CASALECCHIO PALASPORT” e “CASALECCHIO GARIBALDI”.

Molti ragazzi hanno gradito la presenza dei Carabinieri, come accaduto di recente, in occasione di altri controlli, altri, invece, un po’ meno, tra cui una trentina di soggetti con precedenti di polizia che probabilmente avevano raggiunto la zona commerciale per altri scopi. Una persona identificata dai Carabinieri, è stata trovata in possesso di un tirapugni, arma bianca di pericolosità sociale che è stata immediatamente sequestrata. Un’altra persona, invece, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. I servizi dei Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale proseguiranno nei prossimi giorni.