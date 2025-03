Diverse pattuglie sono state messe in campo dalla Polizia Locale in occasione della Giornata internazionale della Donna, particolarmente appetibile per i venditori abusivi di mimose e altri fiori. I controlli sono iniziati già da venerdì, quando in via dei Terraioli è stato sequestrato un intero banco di vendita a margine della strada: gli agenti sono intervenuti con una sanzione da oltre 1000 euro e il sequestro di attrezzature e fiori.

Nella giornata di sabato l’attività è proseguita, sia in centro storico che in periferia, e ha dato luogo a vari sequestri a carico di abusivi italiani e stranieri, compreso un altro intero banco di vendita, allestito abusivamente in zona San Donato.

Nel conto totale, al sequestro dei due banchi vendita e delle attrezzature si sono aggiunti altri 14 sequestri, per un totale di 640 mazzi di fiori. Le sanzioni sono state 4 per un totale di circa 16.000 euro.

Controllati anche altri punti vendita in area pubblica, risultati regolari.