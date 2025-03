Continua con successo la stagione teatrale e cinematografica 2024/2025 all’Astoria di Fiorano Modenese, anche proponendo servizi innovativi, come CineMamme e Tata BLA.

Nel secondo anno di attività l’associazione culturale “Quelli del 29”, che gestisce il teatro, ha proposto alla comunità fioranese un’offerta culturale trasversale che ha richiamato pubblico di diverse età sia a teatro, sia in altri luoghi del territorio.

L’attività culturale estiva è partita nel mese di luglio 2024, con proposte settimanali al Castello di Spezzano e al Parco di Villa Pace che hanno registrato un afflusso maggiore rispetto all’anno precedente. Con quasi 1.000 presenze nella corte del Castello, la rassegna di cinema “Sotto le stelle” si è dimostrata un appuntamento molto gradito ai fioranesi, sia per la suggestiva location sia per la qualità delle pellicole proposte, con una media di 141 spettatori a serata. Anche gli spettacoli di burattini e marionette di “Incanti di stelle” a Villa Pace hanno fatto registrare un buon numero di presenze (40/45 a serata). Buona anche la presenza di pubblico nelle due serate di “Note di Notte” organizzate direttamente “Quelli del 29”, per un totale di 260 presenti.

L’avvio della stagione teatrale 2024/2025, che ha richiamato spettatori anche dai territori limitrofi, ha visto un aumento degli abbonati, anche se la maggior parte del pubblico preferisce acquistare i biglietti per i singoli eventi. Particolarmente gradito lo spettacolo del giovane Edoardo Prati con 343 spettatori e il concerto natalizio di Paolo Fresu (360 spettatori), oltre ai sold out di Paolo Cevoli (22 febbraio) e Neri Marcorè (5 marzo).

Anche la programmazione cinematografica, iniziata a fine novembre, ha ottenuto un discreto riscontro da parte del pubblico, soprattutto nel periodo natalizio, animando le serate e i pomeriggi di festa delle diverse fasce generazionali.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio della nuova programmazione teatrale e cinematografica, che ha registrato un’ottima partecipazione e un crescente interesse da parte della nostra comunità. Grazie a una programmazione variegata e alla capacità del teatro Astoria e dell’associazione “Quelli del 29” di intercettare i gusti e le esigenze di diverse fasce di pubblico. Anche il buon andamento della stagione estiva ha confermato il valore della cultura come occasione di incontro e socialità: le proiezioni cinematografiche nella splendida cornice del castello di Spezzano, gli spettacoli per famiglie a Villa Pace e i concerti sotto le stelle hanno saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, portando un numero sempre maggiore di spettatori.

Continueremo a lavorare per arricchire l’offerta culturale del nostro territorio, perché crediamo che la cultura sia un motore fondamentale per la crescita della comunità e per la qualità della vita di tutti i cittadini.”, evidenzia l’assessore alla Cultura di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini.